Танцы льва и выпечка: в Сингапуре готовятся к Китайскому Новому году

Открытие нового магазина в одном из торговых центров Сингапура. На торжественной церемонии исполняют танец льва – традиционный для Китайского Нового года. Считается, что он отпугивает всё плохое.

Каждый год в преддверии праздника компании, специализирующиеся на традиционных китайских ремёслах, работают в усиленном режиме. В этот раз Новый год выпадает на 28 января.

Генри – один из нескольких оставшихся на острове мастеров по изготовлению костюмов льва. Он спешит в срок выполнить все заказы. Такой наряд у него может стоить до 900 долларов. Это в шесть раз дороже фабричного аналога. На изготовление одного льва уходит от пяти дней до нескольких недель. Говорит, за год делает 60-70 костюмов.

Многие танцевальные труппы предпочитают костюмы ручной работы, хоть они и дороже. Мужчина занимается этим ремеслом с 90-х годов. Однако его дети не хотят перенимать его умения.

[Генри Нг, производитель костюмов льва]:

«Конечно, мои дети этим не интересуются. Их больше привлекают технологии. И я также говорю им идти учиться, чтобы было легче найти работу. Я занимаюсь этим, поскольку мне это нравится».

Работа кипит и в этой пекарне, которая была основана ещё в 1935 году. Ею руководят внуки основателя. Но его 79-летний сын тоже на кухне. Работает с 15 сотрудниками.

Перед Новым годом самый популярный продукт – няньгао. Это печенье из клейкого риса. Считается, что его нужно дарить Богу очага, чтобы склеить ему рот и не дать ему сказать отрицательный отзыв во время отчёта за год.

Один няньгао стоит около 18 долларов США.

[Хам Вин Тонг, бывший владелец пекарни]:

«Сохранение традиций позволяет сохранять китайскую культуру. Сегодня общество изменилось, появилось молодое поколение, а передавать традиции должны мы – старшее поколение».

В Сингапуре Китайский Новый год, в основном, отмечают китайские общины. В этот день они собираются семьями на праздничное застолье.