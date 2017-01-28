«Киберпонедельник»: чего ждать от онлайн-распродаж в России

[Леонид Довладбегян, организатор акции «Киберпонедельник»]:

«У нас население только возвращалось из отпусков, только проснулось, как раз сейчас получило деньги и готово покупать».

30 января в России стартует «Киберпонедельник» — день масштабных онлайн-распродаж, младший брат «Чёрной пятницы». В то время как на своей родине в США обе акции проходят в конце ноября, российский «Киберпонедельник» радует интернет-пользователей в начале нового года сразу после получения 13-й зарплаты.

Несмотря на экономические трудности, эксперты оценивают общий оборот с одного дня распродаж в пять-шесть миллиардов рублей и отмечают: объем интернет-торговли хорошо растёт в кризис.

[Леонид Довладбегян, организатор акции «Киберпонедельник»]:

«Если много денег, первичные потребности домохозяйств удовлетворены, очень легко покупать. Человек просто покупает то, что видит. Когда денег в стране мало, основное количество денег уходит на еду, аренду квартиры. Приходится очень внимательно изучать перед покупкой товара, сравнивать цены. А делать это нужно прежде всего в Интернете».

В акции участвуют более 200 магазинов, среди которых — крупнейшие российские ритейлеры.

Наиболее желанные покупки – бытовая техника и гаджеты, далее — товары для дома, одежда, товары для детей, для спорта и отдыха.

Заманчивые предложения открывают лишь в день распродаж. Это ночь на 30 января. Однако для пользователей одной из соцсетей доступ к скидкам откроют на 5 часов раньше.

[Леонид Довладбегян, организатор акции «Киберпонедельник»]:

«У нас будет предварительный запуск для всех участников соцсети Одноклассники… Это связано прежде всего с тем, что нам очень хотелось попробовать, как сработает трафик Одноклассников… Это первый социальный эксперимент. Надеюсь, он пройдёт хорошо».

Между тем потребители сетуют на «искусственные скидки», когда перед распродажей продавец заведомо завышает цену. Причину этому эксперты видят в незрелости российского рынка.

[Леонид Довладбегян, организатор акции «Киберпонедельник»]:

«Потому что те скидки, которые ожидают потребители, — в 70-80%, — рынок должен к этому прийти. В Америке люди шли к этому годами. «Черная пятница» стартовала в 1960-70х годах… Они общаются с производителями, часто дистрибьюторы подключаются. Все вместе дают хорошую скидку».

Эксперты советуют покупателям не прельщаться заведомо ложными скидками. В частности, в России наценка у крупнейших ритейлеров бытовой техники и гаджетов – 20-25%. Намного большие скидки могут свидетельствовать о сомнительных предложениях.