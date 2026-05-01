Робопсы с лицами Маска и Безоса стали сенсацией выставки в Берлине

Роботы-собаки с лицами Илона Маска и Ким Чен Ына гуляют по залу Новой национальной галереи в Берлине. Компанию им составляют робопсы с лицами Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Пабло Пикассо и Энди Уорхола.

Здесь представляют инсталляцию американского цифрового художника Майка Винкельмана, известного под псевдонимом Бипл. Называется она «Обычные животные».

Роботы двигаются по небольшому выставочному пространству, обходят друг друга и фотографируют посетителей. После этого они печатают изображения в стиле своего персонажа.

[Майк Винкельманн, цифровой художник]:

«Сегодня наше восприятие мира формируют технологические миллиардеры, которые контролируют алгоритмы и решают, что мы видим, а что нет. И вот происходит такой сдвиг, который, я думаю, многие люди ещё не до конца осознали. И именно это мы хотели здесь подчеркнуть».

По словам художника, идея проекта в том, чтобы создать цифровые произведения, которые ощущались бы по-настоящему живыми. Он считает, что развитие искусственного интеллекта и робототехники приведёт к появлению всё большего числа объектов, способных вести себя непредсказуемо и взаимодействовать с окружающим миром так, как люди пока не могут предугадать.

[Майк Винкельманн, цифровой художник]:

«Название выставки – «Обычные животные». Сейчас это кажется очень необычным, но в будущем, думаю, это станет совершенно обычным явлением».

Посетители выставки признаются, что инсталляции вызывают одновременно удивление и любопытство. Многие специально приходят посмотреть на роботов после роликов в соцсетях.

[Лиза Ботти, куратор выставки]:

«Посетители приходят, и их тянет сюда как магнитом. Они подходят ближе, смотрят, смеются, им становится интересно. В этом весь смысл. Инсталляция тебя затягивает».

Выставка будет открыта по 10 мая.