Трамп обсудил с нефтяными компаниями, как смягчить последствия блокады Ормузского пролива

Дональд Трамп обсудил с руководителями нефтяной промышленности способы смягчения последствий возможной многомесячной блокады иранских портов со стороны США.

Об этом в среду сообщил представитель Белого дома. По его словам, переговоры были сосредоточены на шагах по стабилизации мировых нефтяных рынков и на вариантах сохранения блокады в течение нескольких месяцев.

Вашингтон усиливает давление на Тегеран, требуя от него полностью открыть Ормузский пролив. Трамп заявил, что Иран может связаться с ним по телефону, если захочет.

США также призывают другие страны присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит судам проходить через Ормузский пролив. Об этом говорится во внутреннем документе Госдепартамента, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В свою очередь, Иран угрожает «беспрецедентными военными действиями», если блокада пролива со стороны США продолжится.

Между тем, Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода американских войск не только из Германии, но также из Италии и Испании. По его словам, эти страны не оказали США никакой поддержки во время военной операции в Иране.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я сказал им: «Да, мы были бы рады вашей помощи», потому что хотел посмотреть, что они сделают. И они во всех случаях отвечали: «Мы не хотим вмешиваться». И, знаете, удивительно то, что они используют Ормузский пролив. Мы его не используем. Он нам не нужен. У нас много нефти. А они его используют».

В среду цены на нефть снова выросли более чем на 6% на фоне ожиданий долгосрочной блокады Ормузского пролива. А высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что военная операция уже обошлась американским военным в 25 миллиардов долларов.

