Афганские беженцы застряли на границе Пакистана из-за новых боёв

Сотни афганских беженцев ждут у погранперехода Торхам, пока Пакистан откроет КПП на границе с Афганистаном. На дорогах выстроились длинные колонны грузовиков с вещами семей, которые покидают страну после решения Исламабада выслать всех афганцев без действующих виз.

С 2023 года Пакистан выдворил более двух миллионов афганцев. Многие из них родились уже в Пакистане. Их семьи бежали от войны ещё в 80-х годах прошлого века.

Люди опасаются, что границу снова закроют надолго. Это один из самых серьёзных пограничных конфликтов между странами с 2021 года, когда к власти в Афганистане пришёл «Талибан».

Это временный лагерь для беженцев. Сюда прибывают семьи с детьми и пожилыми людьми.

[Салеха Биби, афганская беженка]:

«Когда жизнь заставляет тебя покинуть место, где ты жил, сердце болит так, будто тебя разлучили с матерью и отцом. Но в то же время я рада, потому что возвращаюсь в свою страну».

Салехе 40 лет. Она мать семерых детей. Женщина говорит, что её отец переехал в Пакистан ещё подростком, и сама она никогда не была в Афганистане.

[Салеха Биби, афганская беженка]:

«Меня беспокоит только будущее моих детей. Образование, жильё и возможность нормально зарабатывать для них значат для меня всё».

Некоторые семьи стоят у дороги уже больше недели.

[Нур Али, афганский беженец]:

«Мы стоим здесь на обочине уже десять дней. Если мы доберёмся до Торхама, а его снова закроют из-за боёв, это станет для нас огромной проблемой. Что тогда с нами будет?»

Тем временем, к погранпереходу продолжают съезжаться грузовики с вещами беженцев. Семьи надеются пересечь границу в ближайшие дни.

