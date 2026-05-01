На пирсе в Сан-Франциско среди калифорнийских морских львов заметили двух крупных сивучей

Двух крупных сивучей среди более мелких калифорнийских морских львов заметили на пирсе в Сан-Франциско. Десятки местных..
Дата загрузки: 2026-05-01
Двух крупных сивучей среди более мелких калифорнийских морских львов заметили на пирсе в Сан-Франциско. Десятки местных жителей и туристов приходят посмотреть на редких гостей. Одному сивучу даже дали имя – Чонкерс.
[Майк, турист]:
«Он очень крупный. Когда смотришь на него, хочется его обнять, но осторожно. Он похож на Санта-Клауса в образе тюленя. Это круто».
[Лори, туристка]:
«Это своего рода бальзам на душу. Здорово приехать сюда и ненадолго позабыть о своих заботах. Люди пришли сюда и хотят увидеть этого тюленя».
Сотрудница Океанариума залива Монтерей говорит, что сивучи редко заплывают так далеко на юг. А во время миграции в основном держатся рядом с сородичами.
[Клэр Кук, педагог из Океанариума залива Монтерей]:
«Сивуч Чонкерс ещё не вырос. Он может набрать ещё несколько сотен килограммов. Взрослый самец вырастает до трёх метров в длину и весит почти 540 килограммов».
На фоне сивучей калифорнийские морские львы кажутся совсем маленькими. А между тем это тоже крупные животные. Самцы вырастают почти до двух с поливной метров и весят до 300 килограммов. И сивучи, и калифорнийские морские львы принадлежат семейству ушастых тюленей.
