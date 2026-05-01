Немецкий стартап превращает старые мотоциклы в электрический транспорт

Многие байкеры и райдеры никогда не откажутся от езды на мотоцикле с двигателем внутреннего сгорания. Но..

Многие байкеры и райдеры никогда не откажутся от езды на мотоцикле с двигателем внутреннего сгорания. Но стремительный рост цен на топливо заставляет некоторых городских мотоциклистов задуматься об электрификации своего транспорта.

И такую возможность предлагает немецкая компания Second Ride. В её мастерской на окраине Берлина инженеры и техники собирают аккумуляторные батареи и электромоторы для старых мотоциклов.

[Карло Шмид, глава компании Second Ride]:

«Есть миллионы очень красивых и достойных сохранения транспортных средств, но им не хватает комфорта современных мотоциклов. Старый мотоцикл – это двухтактный двигатель, необходимость смешивать и заливать бензин и масло, выхлопные трубы и постоянные поломки».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Основатель компании говорит, что электродвигатель – это надёжность и экологичность. Собранные в мастерской электромоторы проходят строгую проверку, прежде чем их отправят клиентам.

[Карло Шмид, глава компании Second Ride]:

«Мы разработали комплект для переоборудования, который можно отправлять в разные страны. Он подходит для любого мотоцикла или скутера с двигателем внутреннего сгорания».

Компания выпускает различные варианты комплектов для разных мотоциклов и мопедов, за исключением тех моделей, у которых двигатель сзади.

Спрос на такие комплекты растёт. Клиенты довольны.

[Роберт Матти, клиент компании Second Ride]:

«Я заряжаю аккумулятор, может быть, один или два раза в неделю. Этого вполне достаточно для ежедневных поездок на работу. Запас хода – 70 километров. Для городских поездок это нормально».

Компания Second Ride работает почти четыре года. Она продала более 1300 комплектов для переоборудования мотоциклов.

Между тем эксперты говорят, что владельцы спортивных мотоциклов или такого двухколёсного транспорта, как легендарный Harley Davidson, вряд ли когда-нибудь захотят переходить на электротягу.

Короткая ссылка на эту страницу: