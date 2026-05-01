Туристический катер перевернулся в Индии: есть жертвы

Дата загрузки: 2026-05-01

Туристический круизный катер потерпел крушение на реке в штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии. По меньшей мере, девять человек погибли, ещё несколько числятся пропавшими без вести. Среди погибших есть дети.

Инцидент произошёл в городе Джабалпур на реке Нармада. Судно принадлежало государственному департаменту туризма.

[Рагхвендра Сингх, глава районной администрации]:
«Сегодня перевернулся один из наших круизных катеров. Из 29 человек на борту 15 были благополучно спасены».

Очевидцы трагедии говорят, что ветер налетел мгновенно, и лодка перевернулась за пару минут. При этом на десятки пассажиров там были только два члена экипажа, и некому было сориентировать людей в экстренной ситуации и раздать всем спасательные жилеты.

[Самрат, очевидец]:
«Некоторые выпрыгнули из лодки, а некоторые забрались на неё, когда она перевернулась. Ветер был настолько сильным, что волны принесли её сюда к берегу».

Первыми на помощь пришли местные жители. Потом к спасательной операции присоединились команды Государственных и Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Поиски продолжаются.

Власти также пообещали выплатить компенсации семьям погибших.

