Туристический катер перевернулся в Индии: есть жертвы

Дата загрузки: 2026-05-01
Туристический круизный катер потерпел крушение на реке в штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии. По меньшей мере, девять человек погибли, ещё несколько числятся пропавшими без вести. Среди погибших есть дети.
Инцидент произошёл в городе Джабалпур на реке Нармада. Судно принадлежало государственному департаменту туризма.
[Рагхвендра Сингх, глава районной администрации]:
«Сегодня перевернулся один из наших круизных катеров. Из 29 человек на борту 15 были благополучно спасены».
Очевидцы трагедии говорят, что ветер налетел мгновенно, и лодка перевернулась за пару минут. При этом на десятки пассажиров там были только два члена экипажа, и некому было сориентировать людей в экстренной ситуации и раздать всем спасательные жилеты.
[Самрат, очевидец]:
«Некоторые выпрыгнули из лодки, а некоторые забрались на неё, когда она перевернулась. Ветер был настолько сильным, что волны принесли её сюда к берегу».
Первыми на помощь пришли местные жители. Потом к спасательной операции присоединились команды Государственных и Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Поиски продолжаются.
Власти также пообещали выплатить компенсации семьям погибших.
