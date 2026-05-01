Как собаки-спасатели тренируются на заснеженных склонах вулкана Этна

Дата загрузки: 2026-05-01
Это заснеженный склон Этны – самого высокого действующего вулкана в Европе. Сочетание снега и угрозы извержений превращает это место в опасный полигон для тренировок. Но именно в таких условиях команды спасателей и их собаки отрабатывают навыки поиска пропавших людей.
На знаменитый сицилийский вулкан приезжает всё больше туристов. В итоге несчастные случаи происходят чаще. И тогда на помощь приходят Финансовая гвардия Италии и её кинологические подразделения.
Там, где беспилотники не справляются из-за ветра или магнитных помех, незаменимым становится нюх лавинных собак-спасателей. Они способны находить людей под слоем снега толщиной в 4-5 метров.
[Эмануэле Лаурентини, спасатель]:
«Вот сейчас собака обнаружила запах и поэтому начинает копать, чтобы проникнуть в яму, куда мы поместили нашего коллегу».
Собаки также умеют находить людей в укромных пещерах, образовавшихся после извержения лавы.
[Эмануэле Лаурентини, спасатель]:
«Процесс обучения кинологических подразделений длится около двух лет. Нужно пройти два модуля обучения поиску в лавинах и два модуля обучения поиску на поверхности. Потом они могут пройти дальнейшее обучение – поиску среди завалов».
Сотрудники Финансовой гвардии не только спасают людей, но и одновременно ведут расследование – устанавливают виновника несчастного случая, проверяют соблюдение постановлений префектуры и правил безопасности.
Короткая ссылка на эту страницу: