Как собаки-спасатели тренируются на заснеженных склонах вулкана Этна

Это заснеженный склон Этны – самого высокого действующего вулкана в Европе. Сочетание снега и угрозы извержений превращает это место в опасный полигон для тренировок. Но именно в таких условиях команды спасателей и их собаки отрабатывают навыки поиска пропавших людей.

На знаменитый сицилийский вулкан приезжает всё больше туристов. В итоге несчастные случаи происходят чаще. И тогда на помощь приходят Финансовая гвардия Италии и её кинологические подразделения.

Там, где беспилотники не справляются из-за ветра или магнитных помех, незаменимым становится нюх лавинных собак-спасателей. Они способны находить людей под слоем снега толщиной в 4-5 метров.

[Эмануэле Лаурентини, спасатель]:

«Вот сейчас собака обнаружила запах и поэтому начинает копать, чтобы проникнуть в яму, куда мы поместили нашего коллегу».

Собаки также умеют находить людей в укромных пещерах, образовавшихся после извержения лавы.

[Эмануэле Лаурентини, спасатель]:

«Процесс обучения кинологических подразделений длится около двух лет. Нужно пройти два модуля обучения поиску в лавинах и два модуля обучения поиску на поверхности. Потом они могут пройти дальнейшее обучение – поиску среди завалов».

Сотрудники Финансовой гвардии не только спасают людей, но и одновременно ведут расследование – устанавливают виновника несчастного случая, проверяют соблюдение постановлений префектуры и правил безопасности.

