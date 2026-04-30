Дата загрузки: 2026-05-01

Шерпы открыли заблокированный маршрут восхождения на Эверест

Команда шерпов-альпинистов открыла маршрут восхождения на Эверест через Южное седло, который две недели был заблокирован гигантским ледяным обломком.

Ежегодный альпинистский сезон на высочайшей вершине мира длится с апреля по конец мая, когда погодные условия наиболее благоприятны. Но в этом месяце в районе ледопада Кхумбу сошёл массивный ледяной обломок высотой 30 метров. Он заблокировал путь выше базового лагеря.

Часть льда уже растаяла и откололась. Это позволило специальной команде шерпов-альпинистов закрепить верёвочные лестницы и проложить безопасный маршрут к лагерю I, расположенному на высоте 6060 метров.

Этого уже две недели ждали сотни альпинистов из разных стран, застрявших в базовом лагере. Кто-то уже собирается в путь, а кто-то ждёт лучших условий.

[Анг Тшеринг, проводник]:

«Я знаю, что все спешат, но я – нет. У нас есть команда, которая будет подниматься на вершину, но мы подождём хорошей погоды, а потом начнём восхождение. Мы не спешим, как все остальные. Знаете, последнее слово за горами».

Ледопад Кхумбу – самый опасный участок маршрута восхождения на Эверест через Южное седло. Здесь часто происходят обвалы, поскольку льды находятся в постоянном движении. Альпинисты предпочитают преодолевать этот участок ночью, когда температура ниже и лёд стабильнее.

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

