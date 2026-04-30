Шерпы открыли заблокированный маршрут восхождения на Эверест

Дата загрузки: 2026-05-01
Команда шерпов-альпинистов открыла маршрут восхождения на Эверест через Южное седло, который две недели был заблокирован гигантским ледяным обломком.
Ежегодный альпинистский сезон на высочайшей вершине мира длится с апреля по конец мая, когда погодные условия наиболее благоприятны. Но в этом месяце в районе ледопада Кхумбу сошёл массивный ледяной обломок высотой 30 метров. Он заблокировал путь выше базового лагеря.
Часть льда уже растаяла и откололась. Это позволило специальной команде шерпов-альпинистов закрепить верёвочные лестницы и проложить безопасный маршрут к лагерю I, расположенному на высоте 6060 метров.
Этого уже две недели ждали сотни альпинистов из разных стран, застрявших в базовом лагере. Кто-то уже собирается в путь, а кто-то ждёт лучших условий.
[Анг Тшеринг, проводник]:
«Я знаю, что все спешат, но я – нет. У нас есть команда, которая будет подниматься на вершину, но мы подождём хорошей погоды, а потом начнём восхождение. Мы не спешим, как все остальные. Знаете, последнее слово за горами».
Ледопад Кхумбу – самый опасный участок маршрута восхождения на Эверест через Южное седло. Здесь часто происходят обвалы, поскольку льды находятся в постоянном движении. Альпинисты предпочитают преодолевать этот участок ночью, когда температура ниже и лёд стабильнее.
