Зоологическое общество Лондона отмечает 200-летие открытием нового центра защиты животных

Зоологическое общество Лондона, управляющее Лондонским зоопарком, отмечает 200-летие. К этой дате оно объявило о создании нового центра дикой природы. Проект стоимостью 20 миллионов фунтов профинансировал анонимный донор. Это крупнейшее пожертвование в истории организации.

Новый центр построят в Риджентс-парке, где находится штаб-квартира организации. Там будут лечить животных и поддерживать международные природоохранные программы. Посетители смогут наблюдать за работой ветеринаров: от осмотров пингвинов до вскрытия морских свиней.

Зоологическое общество Лондона основали в 1826 году для изучения животных. Позже организация открыла первый в мире научный зоопарк.

[Кэтрин Ингленд, директор Зоологического общества Лондона]:

«Изначально нас создали 200 лет назад для изучения и понимания животных. Затем мы открыли первый в мире научный зоопарк. С тех пор у нас было много достижений. Сегодня у нас работает ведущий Институт зоологии, мы ведём природоохранные проекты по всему миру».

Организация наняла первого в мире ветеринара для зоопарка ещё в 1829 году, а спустя более века построило в Европе первую специализированную ветеринарную клинику для животных.

Сейчас организация занимается сохранением редких видов по всему миру. Её архивы связаны с историей науки и даже с историей о Винни-Пухе. Именно здесь сын писателя Алана Милна – Кристофер Робин – увидел медведицу Винни. Позже в честь неё он назвал своего игрушечного медвежонка.

В архивах также хранятся фотографии и письма британского натуралиста Дэвида Аттенборо. В 50-х годах он начал сотрудничать с обществом и снимал программы о животных Лондонского зоопарка.

Сегодня Лондонский зоопарк остаётся одним из крупнейших центров охраны природы в мире и продолжает принимать новые поколения посетителей, спустя два века после своего основания.