Лыжный сезон в Боснии продлился до конца апреля

На горе Бьелашница под Сараево прошли ежегодные соревнования по «катанию на рассвете». Лыжники начали подъём на вершину ещё в темноте, чтобы встретить восход солнца на трассе на высоте более двух тысяч метров.

На вершине сохранились знаки Олимпиады 1984 года, которая проходила в Сараево.

[Амела, лыжница из Сараево]:

«Это уже мой четвёртый раз на таком катании на рассвете. Я пока только в ботинках, но уже в полном восторге».

Этой весной сезон катания в Боснии неожиданно затянулся. Несмотря на опасения, что снега будет мало из-за тёплой зимы, в конце апреля в горах выпало много снега.

[Реуф Капиджич, лыжник]:

«Кататься на высоте больше двух тысяч метров – это фантастика. Прогнозировали, что этой весной в наших горах не будет условий для лыжного спорта, но, как видите, здесь всё просто великолепно».

По данным компании, которая управляет горнолыжными курортами вокруг Сараево, нынешний сезон стал самым длинным за всю историю наблюдений.

[Ренка Зунич, представительница компании ZOI ’84]:

«В этом году снег нас удивил. Он продлил лыжный сезон до рекордных 150 дней. Более того, мы ожидаем новых снегопадов на майские праздники и сможем предложить лыжникам ещё лучшие условия для отдыха».

Горнолыжные курорты Боснии остаются популярными у туристов благодаря сравнительно низким ценам на отели и еду. Однако участвовать в спусках до рассвета готовы пока не все отдыхающие.

