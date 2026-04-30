Пересечь Ла-Манш и не навредить природе предлагает британский стартап

Британский стартап предлагает экологичный способ пересечения Ла-Манша – под парусом. Компания SailLink эксплуатирует 17-метровый катамаран, который вмещает до 12 пассажиров. Он курсирует между Дувром и французским городом Булонь-сюр-Мер. Переправа занимает от четырёх до пяти часов в зависимости от погоды.

Судно использует в основном ветер и приливы. Двигатели работают только во время штиля при выходе из гавани и на спокойных участках пролива.

Взрослый билет стоит 85 фунтов стерлингов. Для детей есть льготы. Перевозка велосипеда обойдётся в 10 фунтов стерлингов.

[Эндрю Саймонс, основатель компании SailLink]:

«Это должно стать способом познакомиться с парусным спортом для тех, у кого нет лодки или нет знакомых, владеющих лодкой. В основном, я просто хочу, чтобы это был общественный транспорт, но немного уникальный».

Катамаран отходит от гавани, расположенной прямо в городе. Проверка паспортов проходит на самом судне.

[Дуглас, пассажир]:

«Это очень удобно. Не надо регистрироваться или стоять в очередях. Просто идёшь в гавань, садишься на судно и отправляешься в плавание. Прекрасно».

Пассажиры также ценят само путешествие под парусом.

[Мишель, пассажирка]:

«Поездка больше похожа на однодневную экскурсию и весёлое развлечение для нас и детей. Так что это хорошо для семейного отдыха или хорошего времяпровождения по особому случаю, например, в день рождения. Это не совсем обычно, поэтому поездка становиться немного особенней».

Компания ставит целью сократить вредные выбросы во время перевозки пассажиров. По словам её основателя, в прошлом году 70% рейсов были выполнены только под парусом.

За тот год судно перевезло 465 пассажиров и 135 велосипедов, в этом году количество рейсов увеличат вдвое. Так что компания рассчитывает перевезти до 1000 пассажиров за год.

Владелец стартапа считает, что перевозки под парусом могут стать коммерчески успешным бизнесом.

