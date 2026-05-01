Сотни аборигенов вступили в стычки с полицией после убийства 5-летней девочки в Австралии

Сотни протестующих вступили в стычки с полицией в австралийском городе Алис-Спрингс. Они требуют выдать им мужчину, которого власти подозревают в убийстве пятилетней девочки из числа коренного населения.

Ребёнок пропал из своего дома поздно вечером 25 апреля. Девочку искали полиция и сотни местных жителей. Тело нашли через пять дней.

На одежде девочки обнаружили следы ДНК Джефферсона Льюиса, который недавно вышел из тюрьмы. Он отбывал наказание за насильственное преступление. Причём это был уже не первый срок.

Примерно 400 аборигенов собрались у городской больницы, куда в бессознательном состоянии был доставлен Джефферсон Льюис. Коренные австралийцы избили его, прежде чем тот попал в руки полиции.

Протестующие бросали в полицейских различные предметы и поджигали машины. Пострадали несколько правоохранителей и медицинских работников. В ответ полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

[протестующая]:

«Мы очень злы из-за того, что сделал тот человек. Жертвой стал невинный маленький ребёнок. Совершенно беззащитный. И всё же полиция оберегает преступника».

[протестующий]:

«Это совершенно неправильно, и всем нам грустно и больно. Кажется, будто полицейские защищают этого человека. Они стреляют в нас резиновыми пулями. <…> Мы хотим мести, как того требуют наши традиции».

[протестующий]:

«Думаю, все хотят справедливого наказания. Убийство пятилетней девочки просто неприемлимо».

Льюиса уже перевезли в Дарвин. Полиция сообщила ему, что это необходимо для его же безопасности. В ближайшие дни подозреваемому предъявят обвинения.

