Кто дальше: состязания по лягушачьим прыжкам провели в Хорватии

Эти весёлые состязания — гордость жителей хорватского городка Локве. В них участвуют лягушки. Задача владельца – вынудить земноводное прыгнуть как можно дальше.

Прикасаться к лягушке нельзя. Правила разрешают подбодрить её голосом либо подуть на неё, или хлопнуть ладонями по столу. Впрочем, хладнокровные спортсменки могут просто проигнорировать любые усилия хозяев.

При этом все лягушки дикие. Их отлавливают за два дня до конкурса, а потом выдают участникам.

[Боян Басич, смотритель лягушек]:

«Передо мной лягушки, готовые к соревнованиям. Участники не знают, насколько далеко прыгнет его лягушка, и заранее её не видят».

Это уже 47-е такие состязания в Локве. Первый раз прошли в 75-м. Их организовали местные жители, которым надоели насмешки соседей. Дело в том, что название города переводится как «лужи». При этом вокруг на самом деле много водоёмов, где водятся лягушки. Поэтому жителей Локве прозвали лягушатниками.

[Невио Михелчич, мэр Локве]:

«В 70-х годах сформировалась группа людей, которые решили превратить уничижительное в нечто хорошее. Так что теперь мы гордимся тем, что нас называют лягушатниками. Мы больше не обижаемся».

Спортивное мероприятие называется «Ночь лягушек». Победительницы конкурса обычно прыгают на расстояние более метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно в дикую природу.

