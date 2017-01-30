В Чили из-за лесных пожаров арестованы десятки человек

Пожарные продолжают бороться с огнём в центральных и южных регионах Чили. Лесные пожары охватили не менее 400 тысяч гектаров территорий и унесли жизни не менее 11 человек. В настоящее время в стране бушует около 127 пожаров. Половину из них удалось взять под контроль.

Президент Чили уже назвала нынешнее бедствие самым масштабным за последние полвека. Власти уверены: в этих лесных пожарах виновных люди. Они обещают найти и наказать виновных. Несколько десятков человек уже арестовано. Некоторым грозит до 20 лет тюрьмы.

[Мишель Бачелет, президент Чили]:

«Мы арестовали 43 человека в рамках 36 расследований. Не все пожары были умышленными, но — стали результатом небрежности. Ведется следствие, и все ответственные понесут наказание».

К примеру, эта женщина призналась, что из-за неё начался пожар в регионе Био-Био. Она подожгла мусор. Зачем — не сообщается. Местные СМИ утверждают, что она психически больная.

По словам судьи, расследования будут вестись в течение четырех месяцев. Президент отметила, что иностранцев среди подозреваемых нет.

В то же время иностранцы прибывают в Чили, чтобы помочь справиться с огнем. В тушении пожаров в стране в целом задействовано более 10 тысяч человек. В минувшие выходные к ним присоединились ещё более 250, включая бригады из Испании и Франции.

[Висенте Франко, глава пожарной бригады из Испании]:

«Сейчас мы едем в регион Био-Био. Всё было согласовано, и в нашем распоряжении — самолёт чилийских ВВС». [глава пожарной бригады из Франции]:

«Мы знаем, что пожары обширные, особенно в регионе О’Хиггинс. Там тушат в первую очередь. Огонь посягает и на леса, и на хозяйства, и на жилые зоны».

Чили входит в Тихоокеанское огненное кольцо, и страна привычна к различным стихийным бедствиям. Землетрясения, цунами, извержения вулканов и сильные штормы здесь не редкость. Службы быстрого реагирования и местные жители обычно знают, что делать в таких ситуациях. Учтены повышенные риски и в строительных нормах. Лесные пожары здесь тоже происходят каждый год. Однако, по словам президента, нынешнее бедствие по интенсивности и охвату превысило прошлогодние в десятки раз.