01 февраля 2017

Восковой Дональд Трамп появился в музее Мехико

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Личная встреча Дональда Трампа и президента Мексики Энрике Пеньи Ньето на прошлой неделе так и не состоялась. Но копии президентов из воска оказались рядом друг с другом в Музее восковых фигур в Мехико.

Отношения между двумя странами ухудшились ещё больше после заявления Трампа в Твиттере. Он написал, что Пенье Ньето не следует посещать Белый дом 31 января, если Мексика не планирует оплачивать строительство стены на границе с США.

Пенья Ньето отменил визит. Позже он сказал, что поговорил с американским президентом по телефону и договорился в ближайшее время не поднимать чувствительный вопрос строительства заграждения.

Сотрудники мексиканского музея говорят, что уже подготовились к протестам в связи с появлением здесь восковой фигуры 45-го президента США.

[Наталия Агилера, сотрудница музея]:
«Мы видели записи и ситуации, которые возникали в других музеях, такие как протесты. Здесь тоже может такое произойти, правда? Люди выражали протест, но фигуры никто не повреждал».

Впрочем, пока на выставке всё спокойно.

[Сесар Урбано, сотрудник музея]:
«Мне кажется, что они должны в будущем установить новые отношения. Они должны встретиться, заключить новые договоры, поскольку в конце концов мы цивилизованные страны, мы должны достичь мира в результате переговоров».

Некоторые посетители говорят, что появление в музее Трампа очень символично.

[посетительница музея]:
«Мы, мексиканцы, лишь улыбаемся, что здесь появился Трамп, который говорил очень много плохого о Мексике. Они оба – очень символичные персонажи. Они выполнили бОльшую часть того, о чём говорили. Сначала Пенья Ньето — в Мексике, а теперь Трамп в отношении иммиграционной политики и стены, за которую мы якобы должны заплатить».

В настоящее время в США с официальным визитом находится делегация из Мексики во главе с министром иностранных дел Луисом Видегараем. Глава мексиканского МИДа отметил, что диалог с администрацией Дональда Трампа продолжается.

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