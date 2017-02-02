Наводнения в Перу: не менее 14 жертв

Перуанская столица Лима. Местные жители — в растерянности. На регион обрушилось наводнение. Сообщается о не менее 14 погибших. 30 тысяч человек пострадали.

Из-за бедствия власти ввели в Лиме чрезвычайное положение.

[местная жительница]:

«Муж вышел на улицу как раз перед тем, как началось наводнение, и его смыло. Он в очень плохом состоянии. Рука повреждена, весь в порезах. Наводнение было очень сильным. Как видите, у меня тут все вещи сломаны. Вон мой шкаф, сплю на улице. Пока мне никто не помог, нет даже палатки».

В Лиме «большая вода» разрушила мост и заблокировала центральное шоссе, которое соединяет столицу с центром страны.

Наводнение началось из-за сильных дождей. Вышла из берегов местная река. Сильно пострадал район Сан-Хуан-де-Луриганчо. Здесь 18 человек получили телесные повреждения. Люди говорят: вода поднялась неожиданно.

[местный житель]:

«Не прошло и пяти минут, как люди начали кричать «Наводнение, наводнение!» Жена выбежала с криком: «Артуро, бежим, наводнение!» Я бросился к двери, и река уже была на её уровне». [местная жительница]:

«Всё потеряно. Бытовая техника, мебель, вещи — абсолютно всё. Воды было по грудь. Наводнение было настолько сильным, что мы вообще не сможем ничего восстановить».

На помощь местным жителям направили пожарных и тяжелую технику для разбора завалов.

Тем временем местные СМИ сообщают, что ранее жители просили власти отвести русло реки от жилых кварталов, соединив его с другой рекой, однако ответа не последовало.

Как ожидается, дожди в Перу продолжатся. Есть опасность новых наводнений и оползней.