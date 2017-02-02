Пещеру Сервантеса в Алжире реставрируют

Здесь на плато алжирского региона Белуиздад находится пещера с уникальной историей. Испанский писатель Мигель де Сервантес посещал это место несколько раз, будучи в плену. На территории современной столицы Алжира Сервантес провёл пять лет.

В руки к алжирским корсарам Мигель и его брат Родриго попали в 1575 году. Они возвращались из Неаполя в Барселону на борту галеры «Солнце».

[Ракель Ромеро, директор Института Сервантеса]:

«Ему было 28 лет. Когда он вышел из плена, ему было 33. Это очень важный период его жизни. Сложно найти свидетельства его пребывания в Алжире. Но, к счастью, сохранилась пещера, в которую он бежал вместе с 14-ю компаньонами. Из неё они выходили в город, чтобы получить какие-либо новости».

Сервантеса освободили в 1580 году после того, как за него заплатили выкуп.

Эксперты считают, что время в плену оказало большое влияние на работу писателя, а также на его самые известные литературные произведения, такие как «Дон Кихот».

[Надия Бенбузид, исследователь и учитель испанского языка]:

«Пещера Сервантеса – это историческая связь с великим писателем, и она очень ценная, она позволяет не забывать общую с Испанией историю. Он смог бежать и написал удивительное произведение. Обратно в Испанию он забрал часть алжирской атмосферы».

Пещера – популярное место среди туристов. Но сегодня она нуждается в защите и реставрации.

Теперь алжирские активисты пытаются сохранить достопримечательность для будущих поколений. Они собираются отреставрировать её пол, а также усилить её охрану от вандалов.

[Мохамед Ламамра, руководитель процесса реставрации]:

«Мы вдохнём в пещеру вторую жизнь. Мы сотрудничаем с Институтом Сервантеса в Алжире».

Реставрацию частично финансирует частная испанская компания.