Забег на 86-й этаж Эмпайр-стейт-билдинг прошёл в Нью-Йорке

Так называемый вертикальный забег по ступенькам небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг прошёл в Нью-Йорке. Эта гонка стала уже традиционной.

По сигналу ведущего первой стартует мужская команда. Примерно через минуту в гонку вступают женщины. Участникам забега предстоит преодолеть 86 лестничных пролётов или 1576 ступенек.

Среди мужчин первым финишировал поляк Пётр Лободзинский. Его время – 10 минут 31 секунда. Это соревнование для него первое.

[Пётр Лободзинский, победитель забега]:

«Я чувствую себя прекрасно. Мечты сбываются. Я победил в забеге на Эмпайр-стейт-билдинг, участвуя впервые. Не знаю, случалось ли такое же у других бегунов».

Второе место занял победитель прошлого года австралиец Даррен Уилсон, на третьем – канадец Шон Стефенс-Вейл.

В женской команде победа досталась австралийке Сьюзи Уолшем. В этой гонке она занимает первое место уже восьмой раз. Полторы тысячи ступенек спортсменка преодолела за 12 минут и 11 секунд.

[Сьюзи Уолшем, победительница забега]:

«Я волновалась и ждала начала целую неделю. А сейчас я совершенно счастлива, потому что пришла первой и сделала это восьмой раз».

Второе и третье место среди женщин досталось американкам Синди Харрис и Мэг Сантанне.

Забег по лестнице Эмпайр-стейт-билдинг проходит ежегодно. Лучшее время преодоления дистанции – 9 минут 33 секунды. Этот рекорд установил в 2003 году австралиец Пол Крейк. Пока его никто не побил.

Соревнование проводится с благотворительной целью. Собранные средства пойдут на поддержку инвалидов.