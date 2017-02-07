07 февраля 2017

В результате землетрясения в Турции пострадало 11 сёл

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11 сёл пострадали в результате двух землетрясений подряд в турецкой провинции Чанаккале. Сила подземных толчков составила 5,3 балла.

[местный житель]:
«У меня нет дома. Мой дом разрушен. Я бездомный».

[Орхан Тавли, губернатор провинции Чанаккале]:
«Сейчас мы находимся в наиболее пострадавшем посёлке. Здесь повреждено 40 домов. Десятки повреждены в десяти других сёлах. Слава богу, жертв нет. Пять человек получили лёгкие телесные повреждения, их отправили в больницы».

Эпицентр залегал в Эгейском море в 45 километрах южнее пролива Дарданеллы. Подземные толчки затронули деревни близ города Айваджик.

Люди боятся возвращаться в дома.

[местная жительница]:
«Я очень испугалась утром, во время первого землетрясения. Идите внутрь и посмотрите сами. Там много трещин».

Власти уверяют: ситуация под контролем, и для помощи людям направили спасателей. В случае необходимости им также готовы предоставить палатки.

Айваджик находится в западной части геологического разлома, который в 1999 году вызвал два мощных землетрясения и повлёк за собой гибель более 17 тысяч человек.

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