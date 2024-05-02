Устройство HIT поможет определить опасные сотрясения головы

Эти профессиональные горные байкеры принимают участие в тест-драйве нового монитора ударов головой.

Маленький гаджет называется HIT. Его прикрепляют к внешней стороне шлема, чтобы понять, когда неровная езда может привести к травме головы, даже если сам байкер не попал в аварию. То есть устройство даёт сигнал, когда стоит сделать паузу и дать мозгу время на восстановление.

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[Юэн Боуэн, один из разработчиков]:«Есть люди, которые не знают, когда остановиться, не знают, когда продолжить. Мозг – единственный орган в вашем теле, у которого нет болевых рецепторов. Итак, мы предлагаем вам данные, чтобы вы могли принять лучшее решение, или ваш друг, или ваш товарищ по команде, или ваш родитель».

Пока байкеры тренируются, устройство HIT отслеживает и записывает силу сотрясения головы. Вся информация поступает в приложение, которое помогает пользователям решить, нужна ли им медицинская помощь.

Рис Уилсон – бывший чемпион мира по маунтинбайку.

[Рис Уилсон, бывший чемпион мира по маунтинбайку]:«Устройство HIT – это огромная помощь. Мы можем просто отслеживать все воздействия, и если когда-нибудь будет слишком сильное воздействие, то мы отдохнём и убедимся, что не добавляем дополнительного стресса мозгу и не приводим к травме».

Сотрясение мозга трудно диагностировать из-за различных факторов, таких как толщина кости и предшествующие сотрясения.

Уилсон испытал это на себе. Однажды из-за сотрясения ему пришлось на целый год оставить спорт.

[Рис Уилсон, бывший чемпион мира по маунтинбайку]:«Очень сложно отследить черепно-мозговую травму просто потому, что вы её не видите. Она у вас в голове, и её симптомы очень легко принять за что-то другое. Такое устройство жизненно важно».

Стоит отметить, что гаджет смогут применять и в других видах спорта, таких как регби и американский футбол. Датчик поможет определить, когда игрока стоит оставить на скамейке запасных.

Более того, разработчики говорят, что HIT могут использовать не только профессиональные спортсмены, но и все желающие.

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