Кафе в Нью-Йорке продаёт редкий дорогой кофе

[Томас Перес, сотрудник кафе]:

«Это дегустационный зал кофе и чая. Необязательно покупать кофе за 18, десять или восемь долларов, но у вас есть такая возможность».

Кафе для настоящих ценителей кофе и чая открылось в нью-йоркском районе Бруклин. Конечно, здесь можно купить чашечку напитка за три или четыре доллара. Но если надоела обыденность и хочется попробовать что-то неизведанное, то в кафе предложат редкие и дорогие сорта чая и кофе. Такие напитки стоят от десяти до 18 долларов за чашку.

Выбрать кофе или чай помогает бариста. Нужную информацию также можно найти в специальном приложении для смартфонов и планшетов. Один из самых дорогих сортов кофе «Эфиопия Геша» стоит 18 долларов за чашечку.

[Томас Перес, сотрудник кафе]:

«Это уникальный топовый кофе нашего заведения. Этот специфический сорт произрастает в Эфиопии».

Кофейное дерево геша считается очень редким. Помимо Эфиопии, встречается в Панаме. Фермеры снимают с него только зрелые зёрна, поэтому сбор урожая происходит несколько раз. Кофе этого сорта обладает сливочным вкусом с фруктовыми нотками.

[Томас Перес, сотрудник кафе]:

«Думаю, в этом кофе кроется много таинственного. Он обладает очень интересными вкусовыми качествами. Если его пить горячим – вкус один. Когда остынет – уже другой».

Дорогие сорта кофе и чая кафе закупает в небольших объёмах – лишь для того, чтобы дать клиентам возможность попробовать что-то очень необычное, эксклюзивное.

[Томас Перес, сотрудник кафе]:

«У нас продаётся кофе за 18 долларов потому, что мы хотели выделиться. У нас есть уникальные, очень специфические вещи».

При этом сотрудники кафе подсказывают: в дорогой кофе также можно добавлять сахар и молоко.

В будущем заведение планирует проводить групповые дегустации чая и кофе.