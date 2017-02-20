Кафе в Нью-Йорке продаёт редкий дорогой кофе

[Томас Перес, сотрудник кафе]:
«Это дегустационный зал кофе и чая. Необязательно покупать кофе за 18, десять или восемь долларов, но у вас есть такая возможность».
Выбрать кофе или чай помогает бариста. Нужную информацию также можно найти в специальном приложении для смартфонов и планшетов. Один из самых дорогих сортов кофе «Эфиопия Геша» стоит 18 долларов за чашечку.
[Томас Перес, сотрудник кафе]:
«Это уникальный топовый кофе нашего заведения. Этот специфический сорт произрастает в Эфиопии».
Кофейное дерево геша считается очень редким. Помимо Эфиопии, встречается в Панаме. Фермеры снимают с него только зрелые зёрна, поэтому сбор урожая происходит несколько раз. Кофе этого сорта обладает сливочным вкусом с фруктовыми нотками.
[Томас Перес, сотрудник кафе]:
«Думаю, в этом кофе кроется много таинственного. Он обладает очень интересными вкусовыми качествами. Если его пить горячим – вкус один. Когда остынет – уже другой».
Дорогие сорта кофе и чая кафе закупает в небольших объёмах – лишь для того, чтобы дать клиентам возможность попробовать что-то очень необычное, эксклюзивное.
[Томас Перес, сотрудник кафе]:
«У нас продаётся кофе за 18 долларов потому, что мы хотели выделиться. У нас есть уникальные, очень специфические вещи».
При этом сотрудники кафе подсказывают: в дорогой кофе также можно добавлять сахар и молоко.
В будущем заведение планирует проводить групповые дегустации чая и кофе.