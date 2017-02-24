Австралиец отметил 100-летний юбилей в окружении 100 женщин

[Даг Ханнингхэм, юбиляр]:

«Один парень сзади зала встал и сказал: «Простите, сэр, что вы хотите сделать, когда закончится война?» Я сел на стул и ответил: «Ну, надеюсь дожить до 100 и отметить это в окружении 100 девушек»».

Ветеран Второй мировой австралиец Даг Ханнингхэм всегда мечтал дожить до 100 лет. И вот его мечта сбылась. Но было у него ещё одно заветное желание, которое он озвучил, когда они с однополчанами готовились к битве и спрашивали друг у друга – что будут делать, если выживут в этой войне.

Сегодня Даг живёт в городке Суонси в штате Новый Южный Уэльс. И местные жительницы решили помочь ему осуществить его заветное желание.

[Даг Ханнингхэм, юбиляр]:

«Как-то в супермаркете я разговорился с одной девушкой, и она спросила – сколько мне лет. Я ответил ей, и она сказала: «То есть вам скоро 100». Я ответил: «Ну да, и я надеюсь, что на мой день рождения соберутся 100 девушек». Она приняла к сведению, и они решили найти 100 женщин, которые захотели бы прийти на вечеринку. Вот с этого всё и началось».

Пока собирали желающих, Даг стал местной знаменитостью.

И вот – заветный день. Поздравить долгожителя действительно пришли 100 девушек и женщин самых разных возрастов.

[гостьи вечеринки]:

«Он такой дамский кавалер, фантастический мужчина, мы зовём его самым большим джентльменом Суонси. Женщины – секрет его долгой жизни».

Сам ветеран говорит, секрет его долгой жизни в следующем: наслаждаться жизнью, думать головой, поменьше смотреть телевизор и побольше общаться с людьми.