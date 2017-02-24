24 февраля 2017

Россияне стали больше отдыхать за рубежом

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Несмотря на кризис, россияне стали больше отдыхать за рубежом. Даже сейчас, в разгар межсезонья, туроператоры отмечают всплеск спроса на зарубежные направления. Он на четверть превышает прошлогодние показатели.

[Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России]:
«Лидируют страны, предлагающие экскурсионные поездки: Италия, Франция, Венгрия, Испания, Израиль. Хорошим спросом пользуются короткие горнолыжные туры: Австрия и Италия. Отмечается повышенный спрос на дальнемагестральные страны, такие как Таиланд и Вьетнам. Но здесь речь не о пятидневных — люди стараются взять десятидневные туры».

Готовность покупать зарубежные туры эксперты объясняют, главным образом, более приемлемым курсом валют.

[Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России]:
«Произошло укрепление рубля, и выяснилось, что для потребителей гораздо важнее даже не то, что рубля укрепился, но важна стабилизация. То есть потребитель может планировать свои ближайшие поездки, понимая, что через неделю-две особых изменений не произведёт».

В скором времени эксперты также ожидают открытия авиасообщения с Египтом — самым бюджетным морским курортом для россиян. В первую очередь, Египет грозит оттянуть значительную часть туристов с внутрироссийских направлений. Причина не только в качестве, но и в цене. За последний год отдых в Краснодарском крае и Крыму подорожал на 20-30%.

[Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России]:
«Курорты Египта оголодавшие. Они хотят туристов, отдыхающих. И понимают, что повышением цены они не восстановят поток быстро. Поэтому, какие бы претензии не предъявлялись аэропортам и как долго бы не откладывалось открытие Египта, — совершенно очевидно, что цена, которую получат наши потребители, будет либо сопоставима с ценой до закрытия авиасообщения с Египтом, либо даже ниже».

Туроператоры отмечают: в этом сезоне россияне стали активнее ездить, легче расстаются с деньгами и планируют отдыхать больше одного раза летом.

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