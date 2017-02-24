Россияне стали больше отдыхать за рубежом

[Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России]:
«Лидируют страны, предлагающие экскурсионные поездки: Италия, Франция, Венгрия, Испания, Израиль. Хорошим спросом пользуются короткие горнолыжные туры: Австрия и Италия. Отмечается повышенный спрос на дальнемагестральные страны, такие как Таиланд и Вьетнам. Но здесь речь не о пятидневных — люди стараются взять десятидневные туры».
Готовность покупать зарубежные туры эксперты объясняют, главным образом, более приемлемым курсом валют.
[Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России]:
«Произошло укрепление рубля, и выяснилось, что для потребителей гораздо важнее даже не то, что рубля укрепился, но важна стабилизация. То есть потребитель может планировать свои ближайшие поездки, понимая, что через неделю-две особых изменений не произведёт».
В скором времени эксперты также ожидают открытия авиасообщения с Египтом — самым бюджетным морским курортом для россиян. В первую очередь, Египет грозит оттянуть значительную часть туристов с внутрироссийских направлений. Причина не только в качестве, но и в цене. За последний год отдых в Краснодарском крае и Крыму подорожал на 20-30%.
[Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России]:
«Курорты Египта оголодавшие. Они хотят туристов, отдыхающих. И понимают, что повышением цены они не восстановят поток быстро. Поэтому, какие бы претензии не предъявлялись аэропортам и как долго бы не откладывалось открытие Египта, — совершенно очевидно, что цена, которую получат наши потребители, будет либо сопоставима с ценой до закрытия авиасообщения с Египтом, либо даже ниже».
Туроператоры отмечают: в этом сезоне россияне стали активнее ездить, легче расстаются с деньгами и планируют отдыхать больше одного раза летом.