Шторм «Кристин» обрушился на Португалию, есть жертвы

На Португалию в виде сильных дождей и снегопадов обрушился шторм «Кристин». Скорость ветра достигала 150 километров в час.

Погибло, по меньшей мере, три человека. Повалены деревья, повреждены здания и нарушено автомобильное и железнодорожное движение. Более 800 000 жителей центральной и северной Португалии остались без электричества.

По данным экстренных служб, один человек погиб, когда дерево упало на его автомобиль на окраине Лиссабона. Еще двое погибли в центральном округе Лейрия – одном из наиболее пострадавших.

Власти сообщают более чем о 3000 происшествиях, связанных с непогодой. В стране проживает почти 11 миллионов человек.

«Здание обрушилось. У нас здесь вещи, а у здания вон там нет крыши. Вода начала проникать в дома, потому что, несмотря на наличие досок, черепица отлетела и металлические листы сломались». [местная жительница]:

«Конструкция здания – из дерева, поэтому, когда начнется дождь, это повлияет и на мой офис. Различные специалисты проведут структурный анализ, чтобы мы знали, можно ли войти и забрать ценные вещи».

Пройдя через Португалию, шторм двинулся на восток в Испанию, которая всё ещё восстанавливается после предыдущего шторма «Джозеф». Во вторник в прибрежном городе Торремолинос в Андалусии сильный ветер повалил пальму, в результате чего погибла женщина.

