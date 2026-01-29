ФБР проводит обыски на избирательном участке, расследуя заявления Трампа о фальсификациях

ФБР провело обыск на избирательном участке в округе Фултон штата Джорджия, недалеко от Атланты. Ведомство снова..

ФБР провело обыск на избирательном участке в округе Фултон штата Джорджия, недалеко от Атланты. Ведомство снова расследует давние заявления президента США Дональда Трампа о том, что его поражение на выборах 2020 года стало результатом широкомасштабных фальсификаций.

В заявлении ФБР говорится, что агенты провели обыск в избирательном и операционном центре округа Фултон на основании ордера.

Представитель правоохранительных органов сказал, что агенты в рамках расследования возможного вмешательства в выборы намеревались изъять компьютеры и бюллетени, которые могли храниться в этом учреждении.

В 2020 году Трамп пытался добиться пересмотра результатов выборов в Джорджии и нескольких других штатах. Однако в то время победа осталась за Джо Байденом.

Обыск в среду прошёл через неделю после того, как Трамп вновь повторил своё утверждение о том, что выборы в 2020 году были сфальсифицированными. Он также сказал, что людей, которые к этому причастны, скоро привлекут к ответственности.

ФБР возглавляет Каш Патель, который во время первого президентства Трампа занимал должность в Совете национальной безопасности США. Он также сыграл ключевую роль в оказании помощи республиканцам во время расследований дела о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Трамп назначил его на должность главы ФБР в прошлом году.

