Кто победил в 7-м Международном конкурсе живописи NTD

В Нью-Йорке состоялся 7-й Международный конкурс портретной живописи, организованный телеканалом NTD. В финал отобрали 60 полотен. Их демонстрируют в клубе «Салмагунди».

Как и в прошлый раз, золотой приз не присудили никому. При этом жюри выбрало четверых серебряных медалистов и пятерых бронзовых.

Серебряной награды удостоили работу под названием «Лепта вдовы» кисти художника из США Кена Корбетта. На картине изображена бедная вдова с тремя детьми, приносящая Богу сэкономленные ею медные монеты.

[Кен Корбетт, серебряный призёр]:

«Чистая красота заключается не только в самой картине, но и в истории, стоящей за ней. Если мы верим в Бога, Он непременно поможет нам пройти через испытания и трудности жизни, давая нам силы противостоять им с верой и мужеством. Бог будет с нами».

«Серебром» отметили и полотно «Камень преткновения» Кена Янга, тоже американца. Он говорит, что этот конкурс дал ему надежду на то, что, совместно работая над возрождением традиционных живописных техник, можно воссоздать художественную славу прошлого.

[Кен Янг, серебряный призёр]:

«Я чувствую, что традиционная масляная живопись обладает магической силой; она может напрямую передавать послание зрителю, и зрителю не нужно обладать высоким уровнем интеллекта. Вы сразу можете понять, что изображено. Бог важнее церкви, и именно так я чувствую себя сейчас. У каждого из нас есть уникальная связь с Творцом».

Два других серебряных призёра – бразилец Клаудиоальдо Мартинс с картиной «Сказки мудрости» и вьетнамец Ву Тхуй с полотном «Предопределённость».

[Люси Чжоу, директор конкурса]:

«Картины этого года не только высокого качества, но и очень глубокие. Каждая рассказывает историю, и они обладают сильным ощущением божественности, даря вдохновение и просветление». [профессор Чжан Куньлунь, председатель жюри]:

«Будущие поколения будут помнить и ценить ваши работы. Ждём ещё больше ваших выдающихся работ на следующем конкурсе!»

Телеканал NTD также проводит международные конкурсы в таких сферах, как восточные единоборства, фортепианная музыка, фотография и другие. Их цель – использовать искусство для возрождения традиционных ценностей и позитивных идеалов – праведности, красоты и доброты.

