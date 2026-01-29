В этом классе одной из британских школ детям по 4-5 пять лет. Учитель учит их читать...

Всё больше британских детей приходят в школы, не умея самостоятельно ходить в туалет

В этом классе одной из британских школ детям по 4-5 пять лет. Учитель учит их читать.

Впрочем, это далеко не всё, чему этим ученикам предстоит обучиться. Некоторые до сих пор не могут самостоятельно сходить в туалет.

Новое исследование в британских начальных школах показало, что 37 процентов детей не готовы к началу подготовительного класса – первого года обязательного образования в Великобритании.

Так, у них отсутствуют базовые навыки, такие как умение ходить в туалет и самостоятельно пить и принимать пищу.

В этой школе в Бедфорде создали дополнительный класс, чтобы учитель мог уделять больше времени каждому ребёнку.

[Эдита Бикерстафф, учительница подготовительного класса]:

«Дети приходят и не умеют держать ручки, не умеют держать карандаши. Времени не хватает, особенно когда много детей ещё в подгузниках, и нам приходится их менять, а также тратить много времени на освоение базовых навыков, которые они должны иметь до поступления в школу».

Более того, почти 30% детей не знают, как пользоваться книгами. Некоторые нажимают на страницы, как на экран.

[Фелисити Гиллеспи, автор исследования]:

«Более 90 процентов родителей говорят нам, что хотят получить больше информации. Родители просто не знают, за что несут ответственность к моменту поступления детей в школу».

Впрочем, эти родители говорят, что их дети готовы.

[мама школьников]:

«Они умеют ходить в туалет, умеют одеваться. Единственная проблема – они не могут долго сидеть».

[мама школьницы]:

«У нас была замечательная няня, она позаботилась о том, чтобы подготовить нас к начальной школе».

В школах говорят, что детям просто необходимо освоить базовые навыки, чтобы больше времени можно было уделить стандартным школьным предметам.

