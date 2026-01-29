fb pixel
Миниатюрный череп парарептилии раскрывает секреты додинозавровой экосистемы в Бразилии

Бразильские палеонтологи открыли новый вид маленькой доисторической парарептилии, похожей на ящерицу. Череп пресмыкающегося нашли во время..

Дата загрузки: 2026-01-30

Бразильские палеонтологи открыли новый вид маленькой доисторической парарептилии, похожей на ящерицу. Череп пресмыкающегося нашли во время раскопок в штате Рио-Гранде-ду-Сул.

Размер окаменелости 9,5 миллиметра. Очищать от отложений её пришлось иглами под увеличительным стеклом. Анализ показал, что возраст черепа – 240 миллионов лет.

Исследователи также сделали компьютерную томографию и выяснили, что у парарептилии были большие ноздри и игольчатые зубы. Длина пресмыкающегося – всего пять сантиметров. Вымершее пресмыкающееся назвали «завропией». Это самое маленькое четвероногое животное, когда-либо обнаруженное в триасовых отложениях Южной Америки.

[Родриго Темп Мюллер, палеонтолог]:
«В экосистемах, которые мы изучаем, эта группа животных, живших 240 миллионов лет назад, встречается очень редко. У нас мало ископаемых останков таких животных. Находка поможет понять, как они развивались в экосистемах, существовавших до появления динозавров, какую роль играли и какие функции выполняли».

По словам учёных, новый вид принадлежал к редкому надсемейству парарептилий под названием «проколофоноиды». Оно существовало в пермский период, который начался 264 миллиона лет назад и завершился через 63 миллиона лет.

