Горящий драккар и сотни факелов: фестиваль викингов на Шетландских островах

Сотни огней зажглись в городе Леруик на Шетландских островах в Великобритании. Здесь проходит старинный фестиваль викингов...

Сотни огней зажглись в городе Леруик на Шетландских островах в Великобритании. Здесь проходит старинный фестиваль викингов. Его участники несут горящие факелы к копии драккара, чтобы торжественно его поджечь. Так викинги помогают солнцу разогнать зимнюю тьму и ярче засиять.

Фестиваль проводят примерно 140 лет, но его корни уходят ещё глубже. Вдохновением для праздника послужили традиции викингов – раннесредневековых скандинавских мореходов. Их эпоха длилась с VIII по XI век.

В более поздние времена зародился обычай, связанный с Рождеством и Новым годом. Молодые люди поджигали бочку со смолой и тащили её на санях через весь город. В конце XIX века опасное развлечение запретили, но позже разрешили проводить факельные шествия во время зимнего солнцестояния.

Сейчас в Леруике не только поджигают ладью, но и проводят парад викингов. По городу проходят десятки мужчин, подростков и детей в костюмах скандинавских воинов-мореходов. В шествии также участвуют волынщики.

Короткая ссылка на эту страницу: