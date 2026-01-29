В Азии усиливают санитарный контроль в аэропортах из-за вспышки вируса Нипах в Индии

Азиатские страны усилили санитарный контроль в аэропортах после вспышки вируса Нипах в Индии. Там с начала..
Азиатские страны усилили санитарный контроль в аэропортах после вспышки вируса Нипах в Индии. Там с начала декабря выявили два случая заражения. Нипах вызывает те же симптомы, что при респираторных заболеваниях. В тяжёлом случае может начаться энцефалит – воспаление мозга.
В крупных аэропортах в Индонезии, в том числе на курортном острове Бали, установили тепловизоры для эпидемиологического контроля людей. По статистике, в прошлом году Бали посетили почти шесть миллионов иностранцев, включая туристов из Индии.
Некоторые пассажиры напуганы угрозой распространения вируса, а некоторые не видят большой опасности.
[Фират, турист из Турции]:
«Конечно, мы все боимся всех вирусов, особенно после COVID-19. Всё изменилось, и мы потеряли очень много людей. Поэтому мы должны быть осторожными с такими болезнями».
[Сити, туристка из Малайзии]:
«Думаю, вирус Нипах несёт меньше риска по сравнению с ковидом. Если носить маску и пить достаточно воды, то всё будет в порядке. Не стоит бояться этого вируса».
Впервые вирус Нипах выявили во время вспышки заболевания в Малайзии в 1999 году. Природные носители этого вируса – плодоядные млекопитающие из семейства крылановых. Заразиться можно от животных или от немытых фруктов и свежевыжатого сока финиковой пальмы. При длительном и тесном контакте с заражённым вирус может передаваться от человека к человеку.
Инкубационный период длится одну-две недели.
[Пол Хантер, профессор медицины]:
«Это означает, что контролировать распространение вируса в аэропортах очень сложно».
По данным ВОЗ, уровень смертности составляет от 40% до 75%.
За пределами Индии новых случаев заражения пока не выявлено. А индийские власти на этой неделе заявили, что вспышка локализована. Они не предоставили подробной информации о пациентах. Однако сообщили, что были выявлены почти 200 лиц, контактировавших с заражёнными, но у всех отрицательные результаты тестов.
