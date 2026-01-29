Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, включая политиков

Самолёт государственной авиакомпании Satena разбился в среду на северо-востоке Колумбии. Погибло 15 человек, включая 13 пассажиров..

Самолёт государственной авиакомпании Satena разбился в среду на северо-востоке Колумбии. Погибло 15 человек, включая 13 пассажиров и двоих членов экипажа.

Крушение произошло во время короткого перелёта между городами Кукута и Оканья. Среди жертв оказались влиятельные политики – местный законодатель Диоген Кинтеро с членами его команды. Также на борту был кандидат в Конгресс Карлос Сальседо. Он участвовал в предвыборной кампании накануне выборов, которые намечены на март.

[Мария Фернанда Рохас Мантилья, министр транспорта Колумбии]:

«Создаётся линия для оказания помощи семьям, чтобы они могли получить официальную информацию из первых рук».

Двухмоторный турбовинтовой самолет Beechcraft 1900 потерял связь с диспетчерской службой через 12 минут после вылета из Кукуты. При этом аварийный маячок самолёта по неизвестным причинам не активировался.

Предварительных причин трагедии пока не называют.

[Альваро Белло, сотрудник Управления гражданской авиации]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Мы собираем доказательства и данные для проведения анализа и выявления факторов, способствовавших катастрофе. Фактические доказательства помогут определить направление расследования в отношении самолёта, его эксплуатации и погодных условий, которые в данном случае были неблагоприятными на месте крушения».

Самолёт упал в горном районе, где находятся плантации коки и действуют незаконные вооруженные группировки.

Короткая ссылка на эту страницу: