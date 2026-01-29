Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, включая политиков

Самолёт государственной авиакомпании Satena разбился в среду на северо-востоке Колумбии. Погибло 15 человек, включая 13 пассажиров..
Дата загрузки: 2026-01-30
Самолёт государственной авиакомпании Satena разбился в среду на северо-востоке Колумбии. Погибло 15 человек, включая 13 пассажиров и двоих членов экипажа.
Крушение произошло во время короткого перелёта между городами Кукута и Оканья. Среди жертв оказались влиятельные политики – местный законодатель Диоген Кинтеро с членами его команды. Также на борту был кандидат в Конгресс Карлос Сальседо. Он участвовал в предвыборной кампании накануне выборов, которые намечены на март.
[Мария Фернанда Рохас Мантилья, министр транспорта Колумбии]:
«Создаётся линия для оказания помощи семьям, чтобы они могли получить официальную информацию из первых рук».
Двухмоторный турбовинтовой самолет Beechcraft 1900 потерял связь с диспетчерской службой через 12 минут после вылета из Кукуты. При этом аварийный маячок самолёта по неизвестным причинам не активировался.
Предварительных причин трагедии пока не называют.
[Альваро Белло, сотрудник Управления гражданской авиации]:
«Мы собираем доказательства и данные для проведения анализа и выявления факторов, способствовавших катастрофе. Фактические доказательства помогут определить направление расследования в отношении самолёта, его эксплуатации и погодных условий, которые в данном случае были неблагоприятными на месте крушения».
Самолёт упал в горном районе, где находятся плантации коки и действуют незаконные вооруженные группировки.
Короткая ссылка на эту страницу: