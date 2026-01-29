В Австралии открылась миниатюрная железнодорожная дорога

Открытия этой миниатюрной железной дороги в австралийском городе Харкорт ждали десять лет. Теперь сотни поклонников такого..
Открытия этой миниатюрной железной дороги в австралийском городе Харкорт ждали десять лет. Теперь сотни поклонников такого вида транспорта приезжают сюда со всей страны, чтобы прокатиться.
[гость аттракциона]:
«Это вызывают у меня массу воспоминаний из детства».
[гость аттракциона]:
«Они ездят быстро».
[гость аттракциона]:
«Только посмотрите на масштаб инфраструктуры – это что-то невероятное».
Некоторые гости аттракциона коллекционируют модели поездов.
[Бентон, гость аттракциона]:
«Мои дедушка и дядя обожают поезда, особенно миниатюрные. У них есть целая коллекция, поэтому я стараюсь идти по их стопам».
Идея построить аттракцион принадлежит Эндрю Миришу. Он основал Викторианский клуб миниатюрных железных дорог после того, как продемонстрировал свой локомотив на самой длинной в мире миниатюрной железной дороге в США.
[Эндрю Мириш, автор проекта]:
«Из-за проблем со здоровьем у моей жены и родных я решил построить дорогу сейчас, поскольку что будет завтра, никто не знает».
Автору проекта помогали более 50 волонтёров и его жена.
[Карен Мириш, участница проекта]:
«Мы из Мельбурна, поэтому приезжали сюда почти каждые выходные».
Железную дорогу и поезда строили так, чтобы они в точности соответствовали оригиналу.
[машинист поезда]:
«Он работает так же, как полноразмерный локомотив. Просто удивительно, как они похожи».
Полная поездка длится 12 минут, но в будущем её продолжительность увеличат.
