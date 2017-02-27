Выставка ретроавто прошла в Лондоне

Международная выставка классических автомобилей прошла в Лондоне. Вниманию посетителей представили заботливо восстановленные и ухоженные раритеты прошлого столетия.

Этот гоночный автомобиль Hispano-Suiza (Испано-Сюиза) сделали в 20-х годах для сына Жозефа Дюбонне – создателя знаменитого французского аперитива.

А это Lotus Elan (Лотус Илан) 1963 года выпуска. Он весит менее 600 килограммов. Среди собратьев своего поколения «Илан» был одним из самых лёгких авто с отличной управляемостью.

В этой секции павильона разместилась целая коллекция Ferrari. Здесь не хватило бы места, чтобы представить всю историю марки. Так что посетители могут увидеть по 2-3 модели из разных десятилетий, всего – 21 машину. Их совокупная стоимость превышает 140 миллионов евро.

[Джо Макари, участник выставки]:

«Трудно было выбирать, потому что надо представить лучшее из каждой эпохи. Если бы мы этого не сделали, здесь стояли бы 200 автомобилей».

Среди экспонатов выставки – классические модели компании Mercedes-Benz. Есть и не совсем обычные участники. Это возрождённые автомобили Alvis британского производителя. В 30-х годах они были одними из самых престижных авто и конкурировали с Rolls-Royce и Bentley.

Компания Alvis строила машины с 1919 по 1967 годы. С рынка её вытеснили массовые автопроизводители.

Эта модель воссоздана по оригинальным чертежам и рисункам.

[Ричард Джойс, участник выставки]:

«Поскольку у нас есть все рисунки, я взял чертежи шасси, и мы изготовили новое шасси, а также сделали новые детали двигателя».

Кузова для воссозданных автомобилей Alvis сделаны вручную. Машины продаются и стоят от 240 до 350 тысяч евро в зависимости от комплектации.

Нынешняя выставка Classic Car Show проходит впервые после того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза. По мнению организаторов мероприятия, на фоне будущей экономической неопределённости инвестиции в классические авто – лучшее вложение средств.

[Бэз Бангиш, директор выставки Classic Car Show]:

«После решения о «брексите» инвестиции в машины стали значительными. Люди боятся, что покупка недвижимости и банковские вклады не дадут прибыли, а машины – это хорошее, солидное вложение».

Впрочем, не все классические авто 100-процентно надёжны. Так, спорткар Toleman TG183, участвовавший в гонках Формулы-1 в 83-м и 84-м, не смог завершить демонстрационный круг и остановился. Машине пришлось помогать вручную.

Выставка London Classic Car Show проходит ежегодно.