Тонкая подкова из мяса: как делают сербскую колбасу, которая придаёт силу

Дата загрузки: 2026-02-23

На юго-востоке Сербии в зимние месяцы традиционно готовят острую «железную» колбасу – деликатес, который местные жители считают источником энергии и хорошего настроения. Продукт получил своё название благодаря технологии сплющивания с помощью бутылок: колбасу прессуют, придавая ей форму подковы.

Производят её в районе города Пирот недалеко от границы с Болгарией. Колбасу сушат около месяца. Постепенно она приобретает тёмный цвет и плотную текстуру.

Миса Райич – владелец небольшого цеха на окраине города. Перенял ремесло у своего дедушки.

[Миса Райич, производитель]:
«На получение сухого, обезвоженного продукта, готового к употреблению, уходит около месяца».

Он показывает, как колбасу прессуют с помощью бутылки: от центра к краям.

[Миса Райич, производитель]:

«Этот процесс способствует лучшему перемешиванию мяса внутри и помогает сушке, поскольку удаляет влагу».

Традиция насчитывает не менее ста лет, а возможно, уходит корнями в османскую эпоху. Сегодня в регионе работают около 35-40 сертифицированных производителей. В 2022 году пиротская «железная» колбаса получила государственный сертификат качества и происхождения.

[Марьян Савич, глава ассоциации производителей]:
«Наша колбаса – одна из лучших, если не самая лучшая».

Производители используют местную говядину и козлятину, добавляют чеснок и острый перец, выращенные на склонах горного хребта Стара-Планина.

Они также говорят, что существует народное поверье о том, что колбаса наделяет жизненными силами.

[Марьян Савич, глава ассоциации производителей]:
«Если кто-то её пробует, то это приносит результаты. У нас есть пожилой производитель, который занимается изготовлением колбасы уже много лет. И в 55 лет у него родился ребёнок. Он сам утверждает, что пиротская колбаса сыграла в этом решающую роль».

Производственный цикл завершается к январской колбасной ярмарке в Пироте. Она ежегодно собирает тысячи посетителей.

