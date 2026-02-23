ЮНИСЕФ призывает ускорить поставки гуманитарной помощи на Мадагаскар после циклона «Гезани»

ЮНИСЕФ призывает увеличить поставки гуманитарной помощи на Мадагаскар. По словам представителей организации, число погибших от циклона..

ЮНИСЕФ призывает увеличить поставки гуманитарной помощи на Мадагаскар. По словам представителей организации, число погибших от циклона «Гезани» превысило 60 человек, и обширные территории пытаются восстановиться после сильных ветров и наводнений, вызванных штормом.

Мощный тропический циклон «Гезани» обрушился на восточный Мадагаскар 10 февраля. Скорость ветра достигала 230 километров в час. Порт Туамасина пострадал сильнее всего, зданиям и инфраструктуре был нанесён серьезный ущерб.

Как сообщается, пострадали около 470 000 человек. Десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. «Гезани» последовал за тропическим циклоном «Фития», который обрушился на остров в конце января.

[Джиллиан Уокер, глава службы по ЧС ЮНИСЕФ]:

«Чистая питьевая вода – это огромная проблема. Поэтому мы установили три временных пункта водоснабжения, которые могут обслуживать до 1000 человек в день, пока мы не восстановим пункты водоснабжения, поврежденные штормом. Мы также рассматриваем возможность размещения установок для очистки воды, которые смогут очищать речную воду, все эти источники воды, загрязнённые после циклона». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В Туамасине дороги по-прежнему завалены деревьями, искорёженными крышами и обломками рухнувших зданий. Школы разрушены, электроснабжение остаётся ограниченным, и многие населенные пункты за пределами города до сих пор отрезаны от внешнего мира.

Короткая ссылка на эту страницу: