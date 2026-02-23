Травертин Тиволи – камень, из которого построили Рим

Каменоломни в Тиволи, снабжавшие Древний Рим строительным камнем, продолжают работу спустя две тысячи лет. Именно здесь..

Каменоломни в Тиволи, снабжавшие Древний Рим строительным камнем, продолжают работу спустя две тысячи лет. Именно здесь добывали травертин для Колизея, а позже – для Собора Святого Петра и колоннады на Площади Святого Петра, созданной Джаном Лоренцо Бернини.

Сегодня травертиновые карьеры разрабатываются на глубине до 30 метров ниже уровня моря. Внизу образуются ярко-голубые бассейны с серными источниками, а плиты весом до 33 тонн поднимают на поверхность и отправляют заказчикам.

Камень сформировался сотни тысяч лет назад из отложений карбоната кальция и минералов вулканического происхождения. Он отличается прочностью, устойчивостью к климату и разнообразием оттенков: от молочного до песочно-бежевого с прожилками.

[Винченцо Де Дженнаро, директор карьеров Degemar]:

«Мы находимся на знаменитой каменоломне, принадлежавшей Ватикану. Той самой, которая была открыта в XVI веке по случаю начала строительства собора Святого Петра».

По словам директора карьеров, Бернини проводил здесь так много времени, что построил дом с видом на карьер. В башне до сих пор сохранилась голубятня для почтовых голубей, доставлявших чертежи из Ватикана.

[Марко Ферреро, архитектор]:

«Сегодня римский травертин используется по всему миру, в первую очередь как отсылка к Древнему Риму и, следовательно, к волшебству классического мира».

По его словам, каменоломни вновь открывали в эпоху Возрождения при Микеланджело, а затем активно использовали после объединения Италии.

Компания Mariotti Carlo на протяжении четырёх поколений обрабатывает римский травертин для международных проектов. Среди реализованных объектов – Центр Гетти и Большая мечеть Алжира.

[Фабрицио Мариотти, генеральный директор Mariotti Carlo]:

«Эти фрагменты станут частью облицовки храмовой башни, и сейчас мы выставляем их на всеобщее обозрение, потому что через полторы недели к нам приедут клиенты из Нью-Йорка, чтобы посмотреть на образцы материала».

Сейчас в Тиволи готовят элементы для Мормонского храма в Нью-Йорке, а также выполняют заказы для аэропорта Эр-Рияда.

