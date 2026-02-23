fb pixel
Телеканал NTD

Война с наркокартелями началась в Мексике после ликвидации самого разыскиваемого наркобарона

Настоящие боевые действия начались в ряде штатов Мексики после ликвидации самого разыскиваемого в мире наркобарона Рубена Немесио Осегеры по кличке Эль Менчо. Его ликвидировали в ходе военной операции. 60-летний Осегера, возглавлявший могущественный картель Нового поколения Халиско, скончался под стражей после ранения, полученного в ходе военной операции мексиканских спецподразделений в городе Тапальпа на тихоокеанском побережье Мексики в штате Халиско.

Его тело доставили в Мехико в воскресенье днём ​​в хорошо охраняемой колонне военнослужащих Национальной гвардии.

После сообщений о смерти Эль Менчо боевики картеля заблокировали автомагистрали горящими автомобилями и подожгли предприятия в нескольких штатах страны, парализовав нормальную жизнь.

Сообщается о поджогах гражданских самолётов в аэропортах, а также о ряде перестрелок с военными.

Это улицы города Гвадалахары в штате Халиско. Здесь можно увидеть сгоревшие автомобили и отверстия от пуль в витринах магазинов. Местные власти сообщили о нападении вооружённых боевиков на базу военной полиции Национальной гвардии. Местным жителям и туристам рекомендуют оставаться в помещениях. Работу общественного транспорта приостановили.

А это штат Оахака. Губернатор Саломон Хара заявил, что после событий в этом районе и на севере страны он распорядился срочно развёрнуть силы безопасности и возвести контрольно-пропускные пункты.

[местная жительница]:

«Теперь нам страшно. Мы выходим на улицу только тогда, когда это необходимо, потому что не знаем, можно ли выходить и что вообще делать».

Члены Картеля Нового поколения Халиско заявили, что складывать оружие не намерены и что кровопролитие продолжится.

