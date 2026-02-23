fb pixel
Кактусы и тотемы: яркий карнавал провели в Северной Македонии

Городок Струмица в Северной Македонии заиграл яркими красками. Здесь проходит традиционный карнавал невест. В шествии участвуют..

Городок Струмица в Северной Македонии заиграл яркими красками. Здесь проходит традиционный карнавал невест.

В шествии участвуют десятки коллективов. У каждого свои костюмы. Они вдохновлены разными темами.

[Ясмин, участница карнавала]:
«Это наряд в виде кактуса. Он символизирует то, что, как бы ни была трудна жизнь, в конце концов она всё равно оказывается прекрасной».

А это проходит группа участников в костюмах тотемов.

[Бранко, участник карнавала]:
«В древние времена люди считали тотемы божествами – символами традиций, любви и веры. Поэтому сегодня вечером мы несём послание: больше любить и уважать друг друга».

В карнавале также участвуют ряженые в костюмах жениха, невесты и священника. Это символизирует обновление жизни. Кроме того, кто-нибудь наряжается дьяволом. Его все прогоняют, очищаясь от зла.

Карнавал невест предшествует Великому посту.

