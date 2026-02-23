В России многие рестораны и кафе закрываются на фоне экономического спада

Рестораны и кафе в России закрываются самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Даже в богатой..

Рестораны и кафе в России закрываются самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Даже в богатой Москве многие заведения общепита не могут удержаться на плаву из-за роста цен, повышения налогов и арендной платы, а также спада покупательской способности.

В этой кондитерской на юго-западе Москвы продавали торты, пирожные и напитки. Владелица решила её закрыть, поскольку на закупку продуктов стало уходить в полтора раза больше денег. При этом покупателей очень мало.

[Екатерина Орешкина, владелица пекарни]:

«Продукты действительно стали увеличиваться в цене. И даже то, что было до Нового года, с 1 января корзина финансовая чётко увеличилась в полтора раза. Для нас это ощутимо».

Также закрываются и другие коммерческие предприятия. Например, этот магазин корейской косметики проработал всего год. Покупателей стало меньше уже летом, после отпусков осенью они также не вернулись. При этом теперь сложнее оформить рефинансирование кредита.

[Елена Банникова, владелица магазина]:

«Мы как товарный бизнес должны постоянно кредитоваться, закредитовываться, перекредитовываться, и, конечно, высокие ставки тоже сказались на нас очень сильно – высокие ставки финансирования, рефинансирования. Очень сложно с рефинансированием стало. То есть перекредитоваться очень сложно стало, практически невозможно».

По данным Сбербанка, сокращение количества заведений общественного питания в январе стало самым большим с 2021 года. При этом расходы людей на рестораны в ноябре-начале декабря прошлого года достигли самого низкого уровня за последние три года.

Ещё один показатель спада отрасли – это сокращение продаж новых лёгких коммерческих автомобилей и грузовиков. По данным Autostat, в прошлом году спрос упал на 38% – до 147 000 машин. В начале этого года тенденция продолжилась.

В целом, согласно данным Сбербанка, рост реальных потребительских расходов в феврале впервые за два года упал до нуля. Покупатели вместо похода в ресторан выбирают фаст-фуд или вообще еду из супермаркетов. А покупку новых автомобилей откладывают и просто ремонтируют старые.

Экономический рост в России в 2024 году был на уровне 4,9%, в прошлом – на уровне 1%. В этом, согласно официальным прогнозам, он должен достичь 1,3%. При этом Международный валютный фонд прогнозирует, что рост российской экономики составит 0,8%.

