На Байкале извлекли тела китайских туристов из провалившегося под лёд автомобиля УАЗ

Тела семерых китайских туристов и водителя, провалившихся под лёд, извлекли из озера Байкал. Об этом сообщил губернатор Иркутской области.

Трагедия произошла 20 февраля. Группа китайских туристов из восьми человек совершала экскурсию на грузопассажирском автомобиле УАЗ. За рулём был житель Ольхонского района. Было ли у него разрешение на проведение экскурсий, пока неизвестно.

Недалеко от острова Ольхон автомобиль провалился в воду. Спастись сумел только один пассажир. Семеро туристов, включая 14-летнего ребёнка, а также водитель, утонули. Глубина озера в месте аварии – 18 метров.

По мнению спасателей, водитель не заметил ледового разлома шириной около трёх метров, и в результате автомобиль провалился в воду.

Известно, что переправа на Ольхон в этом году не открывалась, поскольку лёд не стабилен. Постоянно появляются трещины и разломы. Власти возбудили уголовное дело в связи с трагическим инцидентом.

