Знаменитая базилика Саграда Фамилия в Барселоне достигла своей максимальной высоты

Толпы людей собираются у базилики Саграда Фамилия в Барселоне. После 140 лет строительства знаменитое творение Антонио Гауди достигает своей максимальной высоты. После установки последней части креста на Башне Иисуса Христа высота здания достигла 172,5 метра.

[Маурисио Кортес Сьерра, архитектор]:

«С установкой верхней стрелы мы завершили внешнюю отделку башен. В ближайшие недели мы начнём демонтаж строительных лесов и одновременно будем проводить последние работы по герметизации и очистке».

Внутреннюю отделку креста планируют завершить к торжественному открытию башни в июне.

[Маурисио Кортес Сьерра, архитектор]:

«10 июня – день торжественного открытия башни и её освящения, совпадающий со 100-летием со дня смерти Гауди, 10 июня 1926 года. Будет месса и благословение. Приглашён Папа Римский, но его визит пока не подтверждён».

Это самое известное здание Испании, а также самая известная строительная площадка страны. Первый камень в фундамент базилики Саграда Фамилия был заложен в 1882 году. Но Гауди не надеялся, что строительство завершат при его жизни. Он успел достроить только одну башню Святого Варнавы. Архитектор умер в возрасте 73 лет, попав под трамвай.

Будучи набожным католиком, Гауди смешивал христианскую символику с органическими формами, создав стиль, который он однажды описал как «Библию из камня».

В последние десятилетия работы ускорились, поскольку базилика превратилась в одну из самых посещаемых достопримечательностей Европы.

Работы по созданию сложных фасадов и внутренней отделки базилики, как ожидается, продлятся ещё несколько лет.

Всю стройку планируют завершить примерно через десять лет. Её финансируют в значительной степени за счёт платы за вход, которую вносят миллионы туристов, ежегодно посещающих базилику.

