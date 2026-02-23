Трамп повышает глобальные пошлины до 15% после решения Верховного суда

Президент США Дональд Трамп 21 февраля объявил о повышении пошлин на товары из всех стран до..

Президент США Дональд Трамп 21 февраля объявил о повышении пошлин на товары из всех стран до 15 процентов. Днём ранее Верховный суд США вынес решение против глобальных пошлин, введённых его администрацией в 2025 году в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

По словам министра финансов Скотта Бессента, суд не выносил решения против пошлин. По его словам, он лишь постановил, что доход от других стран нельзя получать, опираясь на Закон о чрезвычайных экономических полномочиях.

Администрация Трампа заявила, что существуют альтернативные способы обложения иностранных товаров налогом. Так, Закон о торговле 1974 года позволяет президенту вводить пошлины до 15 процентов для устранения торгового дисбаланса. Впрочем, срок действия таких пошлин составляет только 150 дней. Чтобы сделать их постоянными, необходимо одобрение Конгресса.

Министерство финансов заявило, что по состоянию на 17 февраля федеральное правительство собрало уже более 130 миллиардов долларов в виде доходов от пошлин.

Однако решение от 20 февраля может вынудить федеральное правительство вернуть миллиарды долларов компаниям, заплатившим пошлины. Более 1000 фирм уже подали иски против правительства США.

Несмотря на опасения, что пошлины приведут к росту цен, инфляция в США в январе снизилась до 2,4 процента.

Между тем, на территории резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде был застрелен вооружённый мужчина. Он пробрался туда рано утром в воскресенье.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Трамп в это время находился в Вашингтоне.

Как сообщается, 21-летний Остин Такер Мартин из Северной Каролины нёс канистру с бензином и дробовик. Когда служба безопасности приказала ему положить всё на землю, но положил канистру и поднял оружие в положение для стрельбы.

После этого по нему открыли огонь. Он скончался на месте. Его мотивы остаются неизвестными. Сообщается лишь, что в течение нескольких дней он считался пропавшим без вести.

В 2024 году Трамп стал объектом двух покушений на убийство, в том числе на его поле для гольфа в Уэст-Палм-Бич. Недавно виновник этого инцидента был приговорён к пожизненному заключению.

Короткая ссылка на эту страницу: