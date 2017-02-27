В Мехико почти 1000 бульдогов собралась в одном месте

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Это самый настоящий парад бульдогов. Почти 1000 собак этой породы, а точнее — 951, а также их хозяева собрались в столице Мексики, чтобы установить новый рекорд Гиннесса.

Организаторы мероприятия говорят, что это им удалось. Такого большого парада представителей этой породы ещё не было. По их словам, для этого бульдогов пришлось собирать по всей стране.

[Эрик Эрнандес, организатор мероприятия]:

«Требование Книги рекордов Гиннесса была таково: это должны были быть только английские бульдоги старше одного года. И было именно так».

Погода стоит жаркая, поэтому хозяева запаслись зонтиками и бутылками с водой. Нежная кожа этих собак очень чувствительна к ультрафиолету, и в целом бульдоги очень тяжело переносят перегрев. По статистике, чаще всего бульдоги умирают именно от тепловых ударов.

[участница парада]:

«Это удивительная порода, собаки очень нежные. Многие думают, что они агрессивные, но на самом деле это очень благородные и ласковые животные».

Самая большая трудность в содержании бульдогов – их уязвимость. Щенки могут начать страдать от перегрева уже в первые часы после рождения. Поэтому советуют ставить им миски со льдом, чтобы они могли охладиться. А при температуре воздуха выше 30 градусов бульдогов советуют отводить в подвал или помещение с кондиционером.

В этот раз на мероприятии все собаки чувствовали себя хорошо. Попадёт ли рекорд в Книгу Гиннесса — пока неизвестно. Одно можно сказать наверняка: и собаки и их хозяева отлично провели время вместе.