Снегопады в Москве в третий раз за месяц побили рекорд

Дата загрузки: 2026-01-30
Рекордные снегопады
Москва, Россия
В Москве в третий раз за месяц побит рекорд по количеству выпавшего снега. 28 января в мегаполисе выпало 14 миллиметров осадков. В последний раз в этот календарный день такое здесь видели в 1977 году.
За два дня – среду и четверг – в столице выпало 27 миллиметров осадков. Это больше половины месячной нормы. А с начала января зафиксировано более 76 миллиметров. Это 147% месячной нормы. Такие данные приводит российский Гидрометцентр.
[жительница Москвы]:
«Настоящая зима. Так, как мы привыкли; так, как было у нас в детстве. Когда много-много снега, мороз, и прямо настоящее чувство зимы».
В среднем намело сугробы высотой 60 сантиметров. Коммунальщики работают весь день.
[жительница Москвы]:
«Классно вообще, здорово. Чистят с утра до ночи. В такой снегопад справиться очень сложно. Но мне кажется, Москву чистят просто идеально. Утром встал – уже всё почищено, хотя всю ночь мело».
Впрочем, такой снежной зиме рады не все.
[жительница Москвы]:
«Очень хочется, чтобы всё это растаяло, чтобы стало тепло и было плюс 30. И желательно всегда».
Столичные аэропорты продолжают работать в обычном режиме. Задержек и отмен рейсов нет.
