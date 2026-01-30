Снегопады в Москве в третий раз за месяц побили рекорд

Рекордные снегопады Москва, Россия В Москве в третий раз за месяц побит рекорд по количеству выпавшего..

В Москве в третий раз за месяц побит рекорд по количеству выпавшего снега. 28 января в мегаполисе выпало 14 миллиметров осадков. В последний раз в этот календарный день такое здесь видели в 1977 году.

За два дня – среду и четверг – в столице выпало 27 миллиметров осадков. Это больше половины месячной нормы. А с начала января зафиксировано более 76 миллиметров. Это 147% месячной нормы. Такие данные приводит российский Гидрометцентр.

[жительница Москвы]:

«Настоящая зима. Так, как мы привыкли; так, как было у нас в детстве. Когда много-много снега, мороз, и прямо настоящее чувство зимы».

В среднем намело сугробы высотой 60 сантиметров. Коммунальщики работают весь день.

[жительница Москвы]:

«Классно вообще, здорово. Чистят с утра до ночи. В такой снегопад справиться очень сложно. Но мне кажется, Москву чистят просто идеально. Утром встал – уже всё почищено, хотя всю ночь мело».

Впрочем, такой снежной зиме рады не все.

[жительница Москвы]:

«Очень хочется, чтобы всё это растаяло, чтобы стало тепло и было плюс 30. И желательно всегда».

Столичные аэропорты продолжают работать в обычном режиме. Задержек и отмен рейсов нет.

