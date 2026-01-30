Аквааэробика на пляже помогает сенегальцам укрепить физическое здоровье

В прибрежной сенегальской деревне недалеко от Дакара раз в неделю пляж превращается в общественный фитнес-центр. Здесь..

В прибрежной сенегальской деревне недалеко от Дакара раз в неделю пляж превращается в общественный фитнес-центр. Здесь собираются люди всех возрастов и с разными физическими возможностями. Причём в занятиях участвуют инвалиды и пациенты, которые восстанавливаются после травм или болезней.

Тренеры-волонтёры помогают улучшить подвижность, укрепить тело и справиться с хроническими болями. Заниматься приезжают даже инвалиды-колясочники.

Многие чувствуют пользу от тренировок.

[Ибрахима Суаре, участник занятий]:

«У меня был шейный остеоартроз. Он парализовал мои движения. Я ездил в инвалидном кресле. После использования бандажа я ходил в тренажёрный зал, а затем уже на костылях стал приходить сюда. Теперь чувствую себя лучше».



Тренировка начинается с щадящих упражнений на берегу. Причём некоторым приходится закапывать ноги в песок, чтобы стабилизировать тело. Второй этап занятий проходит в воде. Это позволяет уменьшить нагрузку на суставы.

[Аджа Кине Ндиайе, участница занятий]:

«Брат посоветовал мне попробовать аквааэробику. Я болела с 2019 года и едва могла стоять. Но начав заниматься аквааэробикой, я стала намного лучше себя чувствовать».

Тренеры подбирают упражнения для каждого индивидуально, учитывая состояние и возможности человека.

Заниматься приходят и те, кто просто хочет поддерживать хорошую физическую форму.

[Фатумата Нианг, участница занятий]:

«Я раньше не знала об аквааэробике. Подруга моей сестры посоветовала мне эти занятия. Она сказала, что они полезны для здоровья».

Плата за одну тренировку – всего 50 центов США. Деньги идут на покупку спортивного инвентаря и поддержку работы клуба. Кроме того, в этом году власти Дакара выделили субсидию в размере 3000 долларов.

