Шотландец Джон Бэрд 100 лет назад изобрёл телевидение и изменил мир

100 лет телевидению

Великобритания

Над созданием телевидения работали многие изобретатели. Но самым первым человеком, передавшим чёрно-белое изображение объекта на расстояние, стал шотландский инженер Джон Лоуги Бэрд. Для этого он использовал электромеханическую телевизионную систему.

Первая публичная демонстрация технологии прошла 26 января 1926 года в лаборатории Бэрда в Лондоне. Куратор Музея телевидения и вещания, науки и СМИ в Брадфорде говорит, что это был прорыв. Однако созданный Бэрдом прибор был очень сложным в эксплуатации.

[Льюис Поллард, куратор музея]:

«Это было технически сложно и очень запутанно. Бэрд был первопроходцем в этом деле. Ему приходилось изготавливать большую часть оборудования с нуля или использовать то, что было под рукой в лаборатории. Поэтому аппаратура, выставленная в музее, состоит из фрагментов шляпной коробки, велосипедной фары и так далее. Всё самодельное, поскольку в магазине не было нужных деталей, ведь телевидения тогда не существовало».

С 29-го по 35-й год британская вещательная корпорация BBC транслировала телевизионные программы с помощью технологии Бэрда. В 36-м она стала заменять оборудование более современными электронными телевизионными системами, которые выпускала компания Electric and Musical Industries.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А большие технические достижения, сделанные во время Второй мировой войны, сильно преобразили телевидение. Сигналы научились передавать на большие расстояния.

Коронация королевы Елизаветы II в 1953 году стала первым событием на планете, которое транслировали по всему миру.

[Льюис Поллард, куратор музея]:

«Все телекамеры в Великобритании, которые можно было мобилизовать, были задействованы во время коронации. Это было очень масштабное событие, и поэтому его так долго помнят. Миллионы людей наблюдали за церемонией. Однако, возможно, не многие знают, что телевизоры в 50-х годах, хотя и превосходили по размерам устройство Бэрда, но всё же были очень маленькими».

Сначала телевизоры были очень дорогими. Когда началось масштабное производство, цены понизились. А со временем телевизоры появились почти в каждом доме.

Короткая ссылка на эту страницу: