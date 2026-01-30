fb pixel
Телеканал NTD

Шотландец Джон Бэрд 100 лет назад изобрёл телевидение и изменил мир

Шотландец Джон Бэрд 100 лет назад изобрёл телевидение и изменил мир

100 лет телевидению Великобритания Над созданием телевидения работали многие изобретатели. Но самым первым человеком, передавшим чёрно-белое..

Дата загрузки: 2026-01-30

Шотландец Джон Бэрд 100 лет назад изобрёл телевидение и изменил мир

100 лет телевидению
Великобритания

Над созданием телевидения работали многие изобретатели. Но самым первым человеком, передавшим чёрно-белое изображение объекта на расстояние, стал шотландский инженер Джон Лоуги Бэрд. Для этого он использовал электромеханическую телевизионную систему.

Первая публичная демонстрация технологии прошла 26 января 1926 года в лаборатории Бэрда в Лондоне. Куратор Музея телевидения и вещания, науки и СМИ в Брадфорде говорит, что это был прорыв. Однако созданный Бэрдом прибор был очень сложным в эксплуатации.

[Льюис Поллард, куратор музея]:
«Это было технически сложно и очень запутанно. Бэрд был первопроходцем в этом деле. Ему приходилось изготавливать большую часть оборудования с нуля или использовать то, что было под рукой в лаборатории. Поэтому аппаратура, выставленная в музее, состоит из фрагментов шляпной коробки, велосипедной фары и так далее. Всё самодельное, поскольку в магазине не было нужных деталей, ведь телевидения тогда не существовало».

С 29-го по 35-й год британская вещательная корпорация BBC транслировала телевизионные программы с помощью технологии Бэрда. В 36-м она стала заменять оборудование более современными электронными телевизионными системами, которые выпускала компания Electric and Musical Industries.

А большие технические достижения, сделанные во время Второй мировой войны, сильно преобразили телевидение. Сигналы научились передавать на большие расстояния.

Коронация королевы Елизаветы II в 1953 году стала первым событием на планете, которое транслировали по всему миру.

[Льюис Поллард, куратор музея]:
«Все телекамеры в Великобритании, которые можно было мобилизовать, были задействованы во время коронации. Это было очень масштабное событие, и поэтому его так долго помнят. Миллионы людей наблюдали за церемонией. Однако, возможно, не многие знают, что телевизоры в 50-х годах, хотя и превосходили по размерам устройство Бэрда, но всё же были очень маленькими».

Сначала телевизоры были очень дорогими. Когда началось масштабное производство, цены понизились. А со временем телевизоры появились почти в каждом доме.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...