Зимний шторм в США: 40 погибших, десятки тысяч без электричества

Не менее 40 человек в 14 штатах США погибли в результате мощного зимнего шторма. Непогода принесла снег, лёд и низкие температуры в центральные и юго-восточные штаты страны.

Шторм начался 23 января, обрушив на огромные территории осадки в виде снега. Это затруднило дорожное движение, а также привело к массовым отменам авиарейсов и отключениям электроэнергии. В настоящее время снегопады утихли. Однако во многих регионах сохраняются морозы.

Около 298 000 домов и предприятий остаются без электричества. При этом подавляющее большинство из них в Теннесси и Миссисипи – южных штатах, которые не приспособлены к подобным зимним штормам.

В Нэшвилле, штат Теннесси, света нет более чем у 96 000 домохозяйств. Там деревья упали на линии электропередачи, заблокировав доступ в некоторые районы.

Глава местной энергетической компании сообщил, что работникам коммунальных предприятий потребуются как минимум выходные, чтобы восстановить электроснабжение.

В Миссисипи десятки снегоочистителей и эвакуаторов направили на участки автотрасс, соединяющих регион с другими штатами. Там брошено много автомобилей, которые не могли ехать из-за снега и льда. Они начали застревать со вторника. Сообщений о пострадавших не поступало.

Между тем, диспетчеры в Миссисипи продолжают принимать звонки об экстренной необходимости лекарств или кислорода от людей, оказавшихся в ловушке в своих домах. При этом, как предполагается, многие также остались с разряженными мобильными телефонами.

Официальные лица Миссисипи заявили, что это самый сильный зимний шторм в штате за последние 30 лет. Здесь открыли более 60 центров обогрева для всех нуждающихся.

Синоптики говорят, что минусовые температуры сохранятся на юго-востоке США до февраля. В выходные ожидается новая волна арктического воздуха. А в Северной и Южной Каролине и Вирджинии прогнозируют сильные снегопады.

