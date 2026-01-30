Авиакомпания Ethiopian Airlines отменила рейсы в из Аддис-Абебы в регион Тыграй без объяснения причин. Это случилось..

После вооружённых столкновений в Эфиопии отменяют рейсы в регион Тыграй

Авиакомпания Ethiopian Airlines отменила рейсы в из Аддис-Абебы в регион Тыграй без объяснения причин. Это случилось после того, как между федеральными войсками и региональными силами произошли столкновения, что вызвало опасения возобновления конфликта.

Жители Тыграя бросились в банки снимать наличные. В Мэкэле – столице региона – длинные очереди за деньгами. При этом банки выдают не более 2000 эфиопских быр. Это 12 долларов.

[житель Мэкэле]:

«Сегодня многим семьям сообщили об отмене рейсов по непонятной нам причине, и люди из-за этого страдают. Кроме того, все в Тыграе, в том числе в Мэкэле, не могут получить доступа к своим деньгам».

[жительница Мэкэле]:

«Я пришла сюда, поскольку слышала, что в других отделениях нет наличных. Мне дали только 2000 эфиопских быр. Я простояла в очереди с 9 утра до часу дня и получила только 2000».

С 2020 по 2022 год правительственная армия Эфиопии воевала с бойцами Народного фронта освобождения Тыграя. Это формирование было основано коммунистами-сепаратистами как повстанческое движение. Потом его преобразовали в левую политическую партию.

В ходе войны обе стороны конфликта совершали военные преступления. По оценкам, в результате насилия и голода погибли до 380 000 мирных жителей. Некоторые эксперты называют цифру в 600 000.

Хотя война в Тыграе закончилась, разногласия по некоторым вопросам продолжаются. Разоружение тыграйских бойцов идёт с задержками. Также стороны не могут договориться по поводу спорной территории на западе Тыграя.

При этом чиновники и регионального, и федерального правительства говорят, что надеются на снижение напряжённости в Тыграе.

